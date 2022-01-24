В Алтайском крае родители выгнали пятилетнего сына без одежды на мороз

Уголовное дело возбуждено по факту того, что родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

«По данным следствия, 21 января 2022 года в селе Селезнёво Шелаболихинского района родители пятилетнего мальчика, будучи недовольными поведением сына, выгнали его из дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребёнок без одежды и обуви провёл на морозе продолжительное время.

На данный момент несовершеннолетний и двое его братьев изъяты из семьи.

16 ноября 2021 года воспитаннику детского дома в Курганской области, обвиняемому в истязании двухлетнего мальчика, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.