В Алтайском крае родители выгнали пятилетнего сына без одежды на мороз

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Уголовное дело возбуждено по факту того, что родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
В Алтайском крае родители выгнали пятилетнего сына без одежды на мороз
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«По данным следствия, 21 января 2022 года в селе Селезнёво Шелаболихинского района родители пятилетнего мальчика, будучи недовольными поведением сына, выгнали его из дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребёнок без одежды и обуви провёл на морозе продолжительное время.

На данный момент несовершеннолетний и двое его братьев изъяты из семьи.

16 ноября 2021 года воспитаннику детского дома в Курганской области, обвиняемому в истязании двухлетнего мальчика, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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