В Алтайском крае родители выгнали пятилетнего сына без одежды на мороз
- © СК РФ
«По данным следствия, 21 января 2022 года в селе Селезнёво Шелаболихинского района родители пятилетнего мальчика, будучи недовольными поведением сына, выгнали его из дома», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ребёнок без одежды и обуви провёл на морозе продолжительное время.
На данный момент несовершеннолетний и двое его братьев изъяты из семьи.
16 ноября 2021 года воспитаннику детского дома в Курганской области, обвиняемому в истязании двухлетнего мальчика, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.