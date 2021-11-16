Обвиняемого в истязании ребёнка в Курганской области заключили под стражу

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Воспитаннику детского дома в Курганской области, обвиняемому в истязании двухлетнего мальчика, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Обвиняемого в истязании ребёнка в Курганской области заключили под стражу
  • РИА Новости

Согласно данным СК, 16-летний подросток неоднократно применял силу в отношении двухлетнего ребёнка, причиняя мальчику физические и психические страдания. Подростку предъявлено обвинение в истязании.

«Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

В соцсетях ранее распространилось видео издевательств над малышом из детского дома.

Региональное управление СК организовало проверку данных о жестоком обращении с малолетними детьми.

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