В СК проверят данные об издевательствах над детьми в курганском детском доме
- РИА Новости
По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники СК обнаружили сообщения о фактах жестокого обращения воспитанников детского дома старшего возраста с малолетними детьми.
«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении регионального управления СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В соцсетях ранее появилось видео издевательств над малышом из детского дома Юргамышского района, снятое воспитанниками учреждения.