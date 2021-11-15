В СК проверят данные об издевательствах над детьми в курганском детском доме

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Следственное управление СК России по Курганской области организовало проверку данных о жестоком обращении подростков из детского дома в Юргамышском районе с малолетними детьми.
В СК проверят данные об издевательствах над детьми в курганском детском доме
  • РИА Новости

По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники СК обнаружили сообщения о фактах жестокого обращения воспитанников детского дома старшего возраста с малолетними детьми.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении регионального управления СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В соцсетях ранее появилось видео издевательств над малышом из детского дома Юргамышского района, снятое воспитанниками учреждения.

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