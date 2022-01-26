Юрист Ярмуш назвала интересной идею создать единые правила размещения граффити и стрит-арта

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение создать единые правила размещения граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства в городах России.

«Конечно, граффити бывают иногда настолько красиво исполнены, что действительно можно восхищаться мастерством художника. При этом безобразное расписывание подъездов, домов, остановок, являются актом вандализма. С моей точки зрения, предложение депутата интересное, но хулиганы, которые расписывают стены, вряд ли будут руководствоваться законодательством», — пояснила юрист.

При этом эксперт пояснила, что если говорить о наказании, то в Уголовном кодексе есть статья «Вандализм».

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил создать единые правила размещения граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства в городах России.

Подробнее — в материале RT.