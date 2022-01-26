Депутат заксобрания Петербурга предложил учредить единые правила для граффити в городах
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Крупник объяснил, что многие города России столкнулись с проблемой несанкционированных граффити и стрит-арта на зданиях, постройках и иных объектах.
При этом он подчеркнул, что среди граффити встречаются и настоящие произведения уличного искусства, которые нравятся гражданам и украшают город.
Как пояснил сам депутат в комментарии RT, за последние годы неоднократно предпринимались попытки навести порядок в сфере граффити.
Крупник добавил, что системного и универсального рецепта для страны, к сожалению, пока не разработано.
«В данном случае, надо отметить, мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества», — рассказал он.
Именно поэтому, по его словам, важна поддержка Министерства культуры как федерального института, способного «оценить, усовершенствовать и распространить позитивный опыт регулирования этой сферы по всей стране».
«В данной связи прошу вас оценить идею о создании единых правил размещения и создания граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства в городах нашей страны», — говорится в тексте обращения.
По мнению собеседника RT, такой шаг позволит навести порядок в художественном оформлении населённых пунктов страны, а также подстегнёт современных российских художников к активному публичному самовыражению и создаст предпосылки к зарождению новых туристических направлений.
Ранее сообщалось, что на перевале Кахтисар в Северной Осетии появились граффити разных художников.
Это место стало самой большой легальной галереей граффити на Северном Кавказе.