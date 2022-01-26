Депутат заксобрания Петербурга предложил учредить единые правила для граффити в городах

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил создать единые правила размещения граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства в городах России. Копия обращения на имя министра культуры Ольги Любимовой имеется в распоряжении RT.

Крупник объяснил, что многие города России столкнулись с проблемой несанкционированных граффити и стрит-арта на зданиях, постройках и иных объектах.

При этом он подчеркнул, что среди граффити встречаются и настоящие произведения уличного искусства, которые нравятся гражданам и украшают город.

Как пояснил сам депутат в комментарии RT, за последние годы неоднократно предпринимались попытки навести порядок в сфере граффити.

Крупник добавил, что системного и универсального рецепта для страны, к сожалению, пока не разработано.

«В данном случае, надо отметить, мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества», — рассказал он.

Именно поэтому, по его словам, важна поддержка Министерства культуры как федерального института, способного «оценить, усовершенствовать и распространить позитивный опыт регулирования этой сферы по всей стране».

«В данной связи прошу вас оценить идею о создании единых правил размещения и создания граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства в городах нашей страны», — говорится в тексте обращения.

По мнению собеседника RT, такой шаг позволит навести порядок в художественном оформлении населённых пунктов страны, а также подстегнёт современных российских художников к активному публичному самовыражению и создаст предпосылки к зарождению новых туристических направлений.

Ранее сообщалось, что на перевале Кахтисар в Северной Осетии появились граффити разных художников.

Это место стало самой большой легальной галереей граффити на Северном Кавказе.