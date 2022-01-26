Защита депутата Самсонова обжаловала продление его ареста по делу о развращении ребёнка

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Защита депутата заксобрания Приморья Артёма Самсонова, который подозревается в растлении малолетних, обжаловала продление его ареста до 17 февраля.
Защита депутата Самсонова обжаловала продление его ареста по делу о развращении ребёнка
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

«В Судебную коллегию Приморского краевого суда поступила апелляционная жалоба адвоката Самсонова на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока от 11 января 2022 года, которым срок содержания под стражей продлён Самсонову на один месяц, то есть до 17 февраля», — заявила собеседница издания.

Она отметила, что судебное заседание по делу назначено на 28 января.

Ранее суд в Приморье заключил под стражу депутата от КПРФ Артёма Самсонова, подозреваемого в развращении ребёнка. 

Следственный комитет опубликовал видео допроса обвиняемого.

Самсонов вину не признаёт.

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