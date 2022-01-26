Опрос: более 80% российских школьников недовольны качеством питания в столовых

Как сообщают «Известия» со ссылкой на итоги мониторинга Общественной палаты России, около 83% российских школьников недовольны питанием в столовых.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Согласно данным опроса, примерно 65% учеников периодически жалуются на остывшую еду в школьных столовых. Всего в мониторинге приняли участие около 10 тыс. человек. Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заместитель директора по работе с регионами отраслевого Союза развития социального питания, руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев прокомментировал ситуацию с организацией питания в российских школах.