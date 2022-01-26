Опрос: более 80% российских школьников недовольны качеством питания в столовых
- РИА Новости
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Согласно данным опроса, примерно 65% учеников периодически жалуются на остывшую еду в школьных столовых.
Всего в мониторинге приняли участие около 10 тыс. человек.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заместитель директора по работе с регионами отраслевого Союза развития социального питания, руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев прокомментировал ситуацию с организацией питания в российских школах.