Опрос: более 80% российских школьников недовольны качеством питания в столовых

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Как сообщают «Известия» со ссылкой на итоги мониторинга Общественной палаты России, около 83% российских школьников недовольны питанием в столовых.
Опрос: более 80% российских школьников недовольны качеством питания в столовых
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Согласно данным опроса, примерно 65% учеников периодически жалуются на остывшую еду в школьных столовых.

Всего в мониторинге приняли участие около 10 тыс. человек.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заместитель директора по работе с регионами отраслевого Союза развития социального питания, руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев прокомментировал ситуацию с организацией питания в российских школах.

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