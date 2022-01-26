Сенатор Круглый заявил об отсутствии необходимости введения локдауна из-за COVID-19

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил, что не видит необходимости вводить в России новые ограничительные меры из-за COVID-19.

«Несмотря на большое количество людей, которые заболевают, количество госпитализаций даже уменьшилось, количество людей в отделениях реанимации не растёт, число летальных случаев тоже не увеличивается пропорциально (количеству заболевших. — RT). Эта ситуация позволяет пока не вводить каких-то жестких ограничительных мер, локдаунов, поскольку нагрузка на систему здравоохранения критично не возрастает, основная тяжесть сейчас ложится не на стационары, как это было несколько месяцев назад при дельта-штамме, не на красные зоны, отделения реанимации, а на амбулаторную сеть, скорую помощь», — цитирует Круглого ТАСС.

По его словам, многие пациенты болеют омикрон-штаммом коронавируса в лёгкой форме или бессимптомно.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакие локдауны в России в связи с эпидемиологической ситуацией в настоящее время не обсуждаются.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.