Из всех школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали людей после сообщений о минировании

Учеников всех школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали после получения сообщений о минировании. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

«В Петропавловске-Камчатском сегодня, 26 января, после анонимного сообщения о возможном акте терроризма были эвакуированы ученики всех школ города», — говорится в сообщении в Telegram.

Всего в Петропавловске-Камчатском 42 школы.

Представители экстренных служб и правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее сообщалось, что учеников и сотрудников учебных заведений Анадыря эвакуированы после сообщений о минировании.