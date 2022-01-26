Из всех школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали людей после сообщений о минировании
- РИА Новости
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«В Петропавловске-Камчатском сегодня, 26 января, после анонимного сообщения о возможном акте терроризма были эвакуированы ученики всех школ города», — говорится в сообщении в Telegram.
Всего в Петропавловске-Камчатском 42 школы.
Представители экстренных служб и правоохранительных органов организовали проверку.
Ранее сообщалось, что учеников и сотрудников учебных заведений Анадыря эвакуированы после сообщений о минировании.