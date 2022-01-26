В Анадыре людей эвакуировали из учебных заведений после сообщений о минировании

Учеников и сотрудников учебных заведений Анадыря эвакуированы после сообщений о минировании. Об этом сообщает правительство региона.

«Сегодня утром были получены сообщения о минировании учебных заведений в Анадыре. Учеников и сотрудников немедленно эвакуировали, а помещения и территории зданий тщательно осмотрели сотрудники спецслужб. Сообщения о минировании оказались ложными. Правоохранительные органы уже занимаются поиском злоумышленников», — говорится в сообщении правительства в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Симферополе, Керчи и Советском районе Крыма поступили сообщения о минировании школ.

Позднее следствие возбудило уголовное дело по факту ложных сообщений о минировании учебных заведений Крыма.