В Анадыре людей эвакуировали из учебных заведений после сообщений о минировании

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Учеников и сотрудников учебных заведений Анадыря эвакуированы после сообщений о минировании. Об этом сообщает правительство региона.
В Анадыре людей эвакуировали из учебных заведений после сообщений о минировании
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

«Сегодня утром были получены сообщения о минировании учебных заведений в Анадыре. Учеников и сотрудников немедленно эвакуировали, а помещения и территории зданий тщательно осмотрели сотрудники спецслужб. Сообщения о минировании оказались ложными. Правоохранительные органы уже занимаются поиском злоумышленников», — говорится в сообщении правительства в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Симферополе, Керчи и Советском районе Крыма поступили сообщения о минировании школ.

Позднее следствие возбудило уголовное дело по факту ложных сообщений о минировании учебных заведений Крыма.

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