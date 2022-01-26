Инфекционист Горелов рассказал о заболевании бронхов у детей при COVID-19

При инфицировании коронавирусом среди детей наблюдается заболевание бронхов. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

«Выявлены определённые особенности течения болезни (COVID-19. — RT) у детей — стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации. Помимо этого у каждого третьего ребёнка отмечается диарея», — цитирует Горелова РИА Новости.

По его словам, наиболее часто заболевание бронхов встречается у детей в возрасте от двух до пяти лет.

Ранее невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о симптомах COVID-19 у детей.