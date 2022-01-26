Инфекционист Горелов рассказал о заболевании бронхов у детей при COVID-19

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При инфицировании коронавирусом среди детей наблюдается заболевание бронхов. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.
Инфекционист Горелов рассказал о заболевании бронхов у детей при COVID-19
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Выявлены определённые особенности течения болезни (COVID-19. — RT) у детей — стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации. Помимо этого у каждого третьего ребёнка отмечается диарея», — цитирует Горелова РИА Новости.

По его словам, наиболее часто заболевание бронхов встречается у детей в возрасте от двух до пяти лет.

Ранее невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о симптомах COVID-19 у детей.

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