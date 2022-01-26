Инфекционист Горелов рассказал о заболевании бронхов у детей при COVID-19
- РИА Новости
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«Выявлены определённые особенности течения болезни (COVID-19. — RT) у детей — стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации. Помимо этого у каждого третьего ребёнка отмечается диарея», — цитирует Горелова РИА Новости.
По его словам, наиболее часто заболевание бронхов встречается у детей в возрасте от двух до пяти лет.
Ранее невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о симптомах COVID-19 у детей.