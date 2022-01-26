В МВД предложили обязать иностранцев при запросе убежища в России проходить дактилоскопию
- РИА Новости
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на законопроект.
«Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, должны соблюдать условия в части прохождения обязательного медицинского освидетельствования, а также обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в порядке и в сроки, установленные федеральным законом», — отмечается в документе.
Ранее в МВД предложили законодательно закрепить виды убежищ на территории России.
Также ведомство подготовило проект закона, который предусматривает введение института «временной защиты» как одного из видов убежища.