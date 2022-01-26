В МВД предложили обязать иностранцев при запросе убежища в России проходить дактилоскопию

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МВД России предложило обязать иностранных граждан при запросе о предоставлении убежища в России проходить дактилоскопию и медицинское освидетельствование.
В МВД предложили обязать иностранцев при запросе убежища в России проходить дактилоскопию
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на законопроект.

«Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, должны соблюдать условия в части прохождения обязательного медицинского освидетельствования, ‎а также обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в порядке и в сроки, установленные федеральным законом», — отмечается в документе.

Ранее в МВД предложили законодательно закрепить виды убежищ на территории России.

Также ведомство подготовило проект закона, который предусматривает введение института «временной защиты» как одного из видов убежища.

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