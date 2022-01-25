МВД России предлагает ввести институт «временной защиты» как разновидность убежища

МВД России подготовило проект закона, который предусматривает введение института «временной защиты» как одного из видов убежища.

«Вводится новый институт — «временная защита» — как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России», — цитирует ТАСС пояснительную записку к проекту.

Отмечается, что необходимость института назрела после кризиса на Украине в 2014 году, когда появилась необходимость принятия мер по регулированию массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в стране их обычного проживания.