МВД России предлагает ввести институт «временной защиты» как разновидность убежища

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МВД России подготовило проект закона, который предусматривает введение института «временной защиты» как одного из видов убежища.
МВД России предлагает ввести институт «временной защиты» как разновидность убежища
  • Legion-Media

«Вводится новый институт — «временная защита» — как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России», — цитирует ТАСС пояснительную записку к проекту.

Отмечается, что необходимость института назрела после кризиса на Украине в 2014 году, когда появилась необходимость принятия мер по регулированию массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в стране их обычного проживания.

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