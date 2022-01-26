Исследование: ставки по ипотеке в России в 2022 году могут превысить 10%

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Ипотечные ставки в 2022 году в России могут превысить 10%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».
Исследование: ставки по ипотеке в России в 2022 году могут превысить 10%
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Ипотека останется драйвером роста кредитования и в 2022 году, но темпы её роста замедлятся как на фоне повышения процентных ставок, так и в связи с исчерпанием платежеспособного спроса и низких темпов увеличения доходов населения. Поскольку цикл повышения ключевой ставки продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10%», — говорится в исследовании.

Отмечается, что рост ипотечного кредитования в России станет стимулом для совместных программ банков и застройщиков по субсидированию ипотечных ставок.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с ценами на жильё.

За год цены на новостройки в России выросли примерно на треть, а стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась почти на 20%. Об этом RT рассказали специалисты отрасли.

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