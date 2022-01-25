Инфекционист Тимаков сравнил «омикрон» с другими штаммами

Кандидат медицинских наук, главный врач, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков сравнил «омикрон» с другими штаммами.

«Мы с вами ориентируемся на международную статистику. Россия вошла в объём заболеваемости «омикроном» гораздо позже, чем другие страны. Соответственно, мы можем анализировать информацию, которая есть в других странах, потому что у нас только в самом начале подъёмный процесс заболеваемости», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметил Тимаков, по имеющимся данным, «омикрон» протекает легче у средней возрастной группы — до 65 лет. Заболевание может быть в более лёгкой форме у тех, кто имеет иммунитет к коронавирусу, то есть вакцинирован или переболел ранее.

«А среди невакцинированных в десять раз выше вероятность более серьёзного течения заболевания, чем у вакцинированных, и также они попадают в больницы. Также остаётся опасность для лиц старше 65 лет, потому что не все формируют долгосрочный и достаточный иммунитет против коронавируса», — сообщил инфекционист.

Он также напомнил, что «омикроном» болеют дети.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.