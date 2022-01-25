Инфекционист Тимаков сравнил «омикрон» с другими штаммами

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, главный врач, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков сравнил «омикрон» с другими штаммами.
Инфекционист Тимаков сравнил «омикрон» с другими штаммами
  • AP
  • © Elaine Thompson

«Мы с вами ориентируемся на международную статистику. Россия вошла в объём заболеваемости «омикроном» гораздо позже, чем другие страны. Соответственно, мы можем анализировать информацию, которая есть в других странах, потому что у нас только в самом начале подъёмный процесс заболеваемости», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметил Тимаков, по имеющимся данным, «омикрон» протекает легче у средней возрастной группы — до 65 лет. Заболевание может быть в более лёгкой форме у тех, кто имеет иммунитет к коронавирусу, то есть вакцинирован или переболел ранее.

«А среди невакцинированных в десять раз выше вероятность более серьёзного течения заболевания, чем у вакцинированных, и также они попадают в больницы. Также остаётся опасность для лиц старше 65 лет, потому что не все формируют долгосрочный и достаточный иммунитет против коронавируса», — сообщил инфекционист.

Он также напомнил, что «омикроном» болеют дети.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить