В России создали неинвазивный глюкометр

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В Центре компетенций НТИ «Технологии сенсорика» на базе МИЭТ разработали портативный персонализированный неинвазивный измеритель глюкозы. Его испытали в конце 2021 года. Клинические испытания запланированы на 2022-й.
В России создали неинвазивный глюкометр
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

Глюкометр позволяет измерить концентрацию глюкозы в крови без её забора. Прибор основан на спектроскопии диффузного отражения и содержит миниатюрный инфракрасный лазер.

Измеритель можно закрепить на внутренней стороне запястья с помощью браслета.

«Ключевой характеристикой является погрешность измерений, которая по результатам испытаний составила в среднем от 18,5 до 19,9%. Данной точности достаточно для обеспечения непрерывного мониторинга гликемии, регистрации резкого падения уровня глюкозы для принятия своевременных мер», — заявил ведущий разработчик проекта Кирилл Пожар.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с сайтом «Москва 24» дала советы по профилактике сахарного диабета.

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