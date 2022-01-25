Глава Чечни Кадыров разъяснил слова о финансировании республики из федерального бюджета

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Глава Чечни Рамзан Кадыров разъяснил свои слова об объёме финансирования республики из федерального бюджета. Как отметил чеченский лидер, 375 млрд рублей в год — это полная цифра всей бюджетной системы России в Чечне, включающая и исполнение бюджета самой республики.
Глава Чечни Кадыров разъяснил слова о финансировании республики из федерального бюджета
  • Legion-Media

«Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики... Начнём с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы России на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте», — написал Кадыров.

Он также опубликовал документ о кассовом исполнении бюджетов бюджетной системы России на территории Чечни за 2021 год.

«Повторяю, речь о содержании. Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура, ПФР и т. п.), Пенсионного фонда, фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России», — сказал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров в ходе совместного прямого эфира со спикером парламента региона Магомедом Даудовым рассказал, что «Россия за год именно за республику, за содержание народа (свыше. — RT) 300 млрд денег тратит».

Как подчеркнули в Кремле, инвестиционно безнадёжных регионов в стране нет.

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