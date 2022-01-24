Кадыров рассказал об объёме финансирования Чечни из федерального бюджета
- РИА Новости
«Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаём. Первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум, вы знаете, а представьте: нам Россия за год, именно за республику, за содержание народа (свыше. — RT) 300 млрд денег тратит», — цитирует его РИА Новости.
По словам главы региона, в реальности в Чечне нет «ни газа, ни света, ни нефти».
«Все говорят, что у нас нефть. Пожалуйста, привезите любого, мы готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть. Нету этого всего. Нету у нас ни газа, ни света, ни нефти — это всё придуманные вещи»,— подчеркнул Кадыров.
Вместе с этим глава Чечни призвал народ региона развиваться и не слушать «шайтанов», а также «любить друг друга».
Ранее Кадыров заявил, что у республики нет никаких проблем с соседней Ингушетией.