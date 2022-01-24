Кадыров рассказал об объёме финансирования Чечни из федерального бюджета

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совместного прямого эфира со спикером парламента региона Магомедом Даудовым рассказал, сколько денег получает Чечня из федерального бюджета.

«Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаём. Первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум, вы знаете, а представьте: нам Россия за год, именно за республику, за содержание народа (свыше. — RT) 300 млрд денег тратит», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы региона, в реальности в Чечне нет «ни газа, ни света, ни нефти».

«Все говорят, что у нас нефть. Пожалуйста, привезите любого, мы готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть. Нету этого всего. Нету у нас ни газа, ни света, ни нефти — это всё придуманные вещи»,— подчеркнул Кадыров.

Вместе с этим глава Чечни призвал народ региона развиваться и не слушать «шайтанов», а также «любить друг друга».

Ранее Кадыров заявил, что у республики нет никаких проблем с соседней Ингушетией.