Кадыров заявил, что у Чечни отсутствуют проблемы с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у республики нет никаких проблем с соседней Ингушетией.

«Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», — приводит РИА Новости слова Кадырова.

Он подчеркнул, что чеченцы и ингуши были и остаются братьями.

Глава республики также отметил, что с обвинениями к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня из Ингушетии никто не обратился.

Ранее Кадыров на фоне обсуждения вопросов чечено-ингушских отношений попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения.