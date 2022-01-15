Кадыров заявил, что у Чечни отсутствуют проблемы с Ингушетией
- РИА Новости
«Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», — приводит РИА Новости слова Кадырова.
Он подчеркнул, что чеченцы и ингуши были и остаются братьями.
Глава республики также отметил, что с обвинениями к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня из Ингушетии никто не обратился.
Ранее Кадыров на фоне обсуждения вопросов чечено-ингушских отношений попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения.