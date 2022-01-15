Кадыров заявил, что у Чечни отсутствуют проблемы с Ингушетией

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у республики нет никаких проблем с соседней Ингушетией.
Кадыров заявил, что у Чечни отсутствуют проблемы с Ингушетией
  • РИА Новости

«Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», — приводит РИА Новости слова Кадырова.

Он подчеркнул, что чеченцы и ингуши были и остаются братьями.

Глава республики также отметил, что с обвинениями к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня из Ингушетии никто не обратился.

Ранее Кадыров на фоне обсуждения вопросов чечено-ингушских отношений попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения.

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