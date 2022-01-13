Глава Чечни Кадыров заявил, что ждёт обоснованных обвинений от ингушского народа

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне обсуждения вопросов чечено-ингушских отношений попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения.
Глава Чечни Кадыров заявил, что ждёт обоснованных обвинений от ингушского народа
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«Большая просьба к ингушскому народу: если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить», — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram.

Как пишут РИА Новости, на обоснование претензий глава региона дал три дня. Он также пообещал в обратном случае «дать достойный ответ».

6 декабря 2018 года Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй, и в марте 2019 года новая граница была внесена в госреестр недвижимости.

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