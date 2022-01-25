Песков о Чечне: нет инвестиционно безнадёжных регионов
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«Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадёжных регионов. Есть специальные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели», — сказал Песков.
При этом он отметил, что есть регионы, которые «преуспели менее и которым предстоит ещё навёрстывать недоработки».
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион получает из федерального бюджета свыше 300 млрд рублей в год, а без этих денег регион не продержится и «трёх месяцев».