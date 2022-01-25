Песков о Чечне: нет инвестиционно безнадёжных регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об инвестиционном состоянии Чеченской Республики, заявил, что инвестиционно безнадёжных регионов нет.

«Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадёжных регионов. Есть специальные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели», — сказал Песков.

При этом он отметил, что есть регионы, которые «преуспели менее и которым предстоит ещё навёрстывать недоработки».

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион получает из федерального бюджета свыше 300 млрд рублей в год, а без этих денег регион не продержится и «трёх месяцев».

Также Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину.