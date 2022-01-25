Вирусолог Чумаков высказался о целесообразности исследований на антитела к COVID-19

Глава центра Глобальной вирусологической сети, адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков высказался о целесообразности исследований на антитела к COVID-19.

«Антитела — это хорошо. Их роль заключается в том, чтобы остановить вирус на ранней стадии. То есть когда он попал в организм, начинает размножаться и циркулирует там, то наличие антител в крови помогает. Они связываются с вирусом и нейтрализуют его, выводят из игры», — заявил Чумаков в беседе с ОТР.

По его словам, в организме есть и масса других механизмов защиты, например T-клеточный иммунитет.

Как считает вирусолог, лучше не проверять уровень антител, а идти в пункты вакцинации и прививаться против коронавируса. Также не стоит забывать о ревакцинации, добавил Чумаков.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.