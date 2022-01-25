Глава Роспотребнадзора Попова заявила о несоблюдении мер по борьбе с COVID-19 в ряде школ

Проверки Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных правил по профилактике коронавируса в школах в ряде регионов России, заявила глава ведомства Анна Попова.

«Нашими проверками показано, что в целом ряде регионов соблюдение требований социальных правил по образовательному процессу, к сожалению, не выполняется в значительном ряде случаев», — сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что детей помогут защитить такие меры, как температурный контроль на входе, разнесение по времени входа в здание, посещение столовой и «лестничное» расписание.

Попова призвала глав регионов обратить внимание на соблюдение подобных правил.

Ранее в пресс-службе столичного Департамента образования и науки заявили, что переход на дистанционное обучение в школах Москвы является крайней мерой.