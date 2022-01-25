Губернатор Самарской области Азаров поздравил российских студентов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил молодёжь с Днём российского студенчества.

Об этом сообщает volga.news.

«Для региона, для России в целом крайне важно, чтобы каждый из вас, дорогие друзья, получил достойное образование, научился воплощать в жизнь самые смелые идеи и планы, творить и менять мир к лучшему. Именно такую цель ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин — она в полной мере отражена в национальных проектах, а также Стратегии лидерства Самарской области», — говорится в обращении.

Особую благодарность глава региона выразил студентам-добровольцам.

Наряду с этим, 25 января губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником молодёжь, а также всех жителей Тверской области. Об этом пишет tverigrad.ru.

«Этот замечательный праздник всегда обращён в будущее нашей страны. Он объединяет талантливых, инициативных и увлечённых молодых людей, которые скоро станут профессионалами и будут решать масштабные задачи в экономике и социальной сфере, развивать инновации и реализовывать важнейшие инфраструктурные проекты», — говорится в поздравлении.

Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад отечественного студенчества в социально-экономическое развитие страны.