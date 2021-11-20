Путин отметил вклад российского студенчества в развитие страны

Российский лидер Владимир Путин отметил вклад отечественного студенчества в социально-экономическое развитие России.

Об этом президент России заявил в приветственной телеграмме участникам V съезда Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Отрадно, что российское студенчество с честью продолжает замечательные традиции многих поколений своих предшественников, вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие страны, стремится изменить к лучшему жизнь людей в родных городах и посёлках», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил работников и ветеранов транспортной сферы с профессиональным праздником.