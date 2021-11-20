Путин отметил вклад российского студенчества в развитие страны

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин отметил вклад отечественного студенчества в социально-экономическое развитие России.

Об этом президент России заявил в приветственной телеграмме участникам V съезда Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Отрадно, что российское студенчество с честью продолжает замечательные традиции многих поколений своих предшественников, вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие страны, стремится изменить к лучшему жизнь людей в родных городах и посёлках», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил работников и ветеранов транспортной сферы с профессиональным праздником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить