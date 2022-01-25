Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России

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Госдума на заседании 25 января приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России
  • Legion-Media

Документ предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления.

Отмечается, что это будет способствовать устранению путаницы при перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о законопроекте о местном самоуправлении. По его словам, ключевая мысль законопроекта заключается в том, что муниципалитеты должны наделяться тем объёмом полномочий, который они в состоянии эффективно реализовать.

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