Глава комитета Госдумы Крашенинников рассказал о законопроекте о местном самоуправлении

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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о законопроекте о местном самоуправлении.
Глава комитета Госдумы Крашенинников рассказал о законопроекте о местном самоуправлении
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«Ключевая мысль законопроекта — муниципалитеты должны наделяться тем объёмом полномочий, который они в состоянии эффективно реализовать», — говорится в сообщении на сайте «Российской газеты».

В частности, законопроект предлагает переход на одноуровневую систему органов местного самоуправления для повышения эффективности местных органов власти и укрепления финансовых основ их деятельности.

Ранее, как сообщало «Реальное время», президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал закон о региональной власти.

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