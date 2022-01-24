Глава комитета Госдумы Крашенинников рассказал о законопроекте о местном самоуправлении

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о законопроекте о местном самоуправлении.

«Ключевая мысль законопроекта — муниципалитеты должны наделяться тем объёмом полномочий, который они в состоянии эффективно реализовать», — говорится в сообщении на сайте «Российской газеты».

В частности, законопроект предлагает переход на одноуровневую систему органов местного самоуправления для повышения эффективности местных органов власти и укрепления финансовых основ их деятельности.

Ранее, как сообщало «Реальное время», президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал закон о региональной власти.