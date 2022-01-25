Губернатор Тюменской области Моор поздравил студентов с праздником

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил студентов с их праздником — Днём российского студенчества, который отмечается 25 января.

«Тюменская область гордится своими студентами, которые последовательно идут к достижению целей и добиваются успеха. Уже через несколько лет они будут определять, каким станет наш регион, вносить свою лепту в социальное и экономическое развитие страны», — цитирует Вслух.ру главу региона.

Со своей стороны, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также поздравил студентов и преподавателей вузов. Об этом сообщает ИА «Время Н».

«В Татьянин день желаю всем сотрудникам образовательных учреждений новых научных и педагогических достижений. Пусть работа всегда приносит радость! А студентам — только хороших оценок и полезных знаний! С праздником!» — говорится в поздравлении.

Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад отечественного студенчества в социально-экономическое развитие страны.