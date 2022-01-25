В Подмосковье благоустроят более 40 парков и набережных в 2022 году

Более 40 парков, площадей и набережных Московской области благоустроят в текущем году в рамках президентского проекта «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы создадим новые, а также реконструируем существующие набережные и парки, скверы и площади, пешеходные зоны», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Стало известно, что строительство шести медицинских учреждений за счёт средств инвесторов завершится в 2022 году. Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Минжилполитики.

Самым крупным инвестиционным объектом здравоохранения станет смешанная детско-взрослая поликлиника площадью 5,9 тыс. кв. м в ЖК «Люберцы».

Ранее сообщалось, что Форум директоров парков Подмосковья прошёл в декабре 2021 года.