В Подмосковье обсудили перспективы развития парков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл Форум директоров парков Подмосковья.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Парки Подмосковья сегодня активно наполняются событиями. Мы приступили к очень амбициозной задаче — в прекрасных, но пока неприглядных лесах Подмосковья станет совершенно иначе. Мы реализуем программу «Парки в лесу», городские парки стараемся постоянно трансформировать, преображать с помощью тех, кто находится в этом зале», — заявил Воробьёв.

В настоящее время в регионе насчитывается 183 парка культуры и отдыха. С 2017 года общая площадь парков выросла в два раза, а посещаемость — более чем в три раза.

«Четыре года назад мы запустили программу «Зима в Подмосковье». Перед нами стоит ещё один серьёзный вызов — преодоление стереотипов, что в Московской области можно поехать в парк, но негде припарковаться, поесть, взять коньки», — сказала вице-губернатор Наталья Виртуозова.

По её словам, парки преображаются, в них проводят мероприятия федерального уровня.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в столичных парках подготовили зимнюю программу выставок.