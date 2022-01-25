В ЯНАО рассказали о работе волонтёров в период распространения омикрон-штамма

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) волонтёры доставляют жителям региона лекарства и принимают заявки в кол-центрах.
В ЯНАО рассказали о работе волонтёров в период распространения омикрон-штамма
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на правительство региона.

Так, в Салехарде волонтёры ямальского отделения «Российский Красный Крест» заявили о готовности доставлять лекарственные наборы жителям.

По всему региону открываются дополнительные кол-центры, добровольцы обзванивают людей с симптомами ОРВИ и COVID-19.

Отмечается, что весной 2020 года в округе был создан региональный штаб #МыВместе. В настоящее время в него входят более 1 тыс. добровольцев, которые отработали свыше 45 тыс. заявок.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».

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