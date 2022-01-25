За сутки в России выявили 67 809 случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 67 809 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 65 109 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
За сутки в России выявили 67 809 случаев коронавируса
  • AP

Умер за сутки 681 пациент с коронавирусом.

Выписаны 26 404 человека, что на 21,6% больше, чем накануне.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что в регионе приостанавливают плановую амбулаторную и стационарную медпомощь из-за ситуации с коронавирусом.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге ограничили диспансеризацию и плановую медпомощь в поликлиниках на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

12 января директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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