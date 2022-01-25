В России предложили использовать пенсионные накопления для покупки жилья

Риелторская компания «Этажи» предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину разрешить россиянам тратить пенсионные накопления на покупку жилья.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.

По информации издания, риелторы предложили создать федеральный оператор по использованию средств пенсионных начислений на покупку жилья и земельных участков.

Как отмечается, авторы инициативы предлагают возвращать деньги по низкой процентной ставке (4-5% годовых).

Ранее вице-президент МКА «Ромашов, Романов и партнёры» Евгений Ромашов рассказал о льготах, причитающихся многодетным семьям при покупке недвижимости.

Государственная дума России 8 декабря приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий продление заморозки накопительной части пенсии до 2024 года.