В России предложили использовать пенсионные накопления для покупки жилья

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Риелторская компания «Этажи» предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину разрешить россиянам тратить пенсионные накопления на покупку жилья.
В России предложили использовать пенсионные накопления для покупки жилья
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.

По информации издания, риелторы предложили создать федеральный оператор по использованию средств пенсионных начислений на покупку жилья и земельных участков.

Как отмечается, авторы инициативы предлагают возвращать деньги по низкой процентной ставке (4-5% годовых).

Ранее вице-президент МКА «Ромашов, Романов и партнёры» Евгений Ромашов рассказал о льготах, причитающихся многодетным семьям при покупке недвижимости.

Государственная дума России 8 декабря приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий продление заморозки накопительной части пенсии до 2024 года.

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