В России предложили использовать пенсионные накопления для покупки жилья
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.
По информации издания, риелторы предложили создать федеральный оператор по использованию средств пенсионных начислений на покупку жилья и земельных участков.
Как отмечается, авторы инициативы предлагают возвращать деньги по низкой процентной ставке (4-5% годовых).
Ранее вице-президент МКА «Ромашов, Романов и партнёры» Евгений Ромашов рассказал о льготах, причитающихся многодетным семьям при покупке недвижимости.
Государственная дума России 8 декабря приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий продление заморозки накопительной части пенсии до 2024 года.