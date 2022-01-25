Врач рассказал о самых опасных осложнениях после заболевания коронавирусом

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Проблемы, возникающие со здоровьем после заболевания коронавирусом, связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими симптомами, а также с развитием ряда аутоиммунных патологий у людей, которые могли быть к ним предрасположены.
Врач рассказал о самых опасных осложнениях после заболевания коронавирусом
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, доктор медицинских наук, профессор Александр Шишкин.

«Ясно, что сама болезнь это ещё аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере», — цитирует агентство «Прайм» Шишкина.

По его словам, среди осложнений также наблюдаются миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит (поражение суставов) и бронхиальная астма.

Врач уточнил, что постковидный синдром встречается у 30-80% переболевших, несмотря на тяжесть заболевания.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус вызывает множество осложнений. Это, по его словам, касается и штамма «омикрон» COVID-19.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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