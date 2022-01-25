Врач рассказал о самых опасных осложнениях после заболевания коронавирусом
- РИА Новости
- © Кирилл Брага
Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, доктор медицинских наук, профессор Александр Шишкин.
«Ясно, что сама болезнь это ещё аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере», — цитирует агентство «Прайм» Шишкина.
По его словам, среди осложнений также наблюдаются миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит (поражение суставов) и бронхиальная астма.
Врач уточнил, что постковидный синдром встречается у 30-80% переболевших, несмотря на тяжесть заболевания.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус вызывает множество осложнений. Это, по его словам, касается и штамма «омикрон» COVID-19.
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».