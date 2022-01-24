В Минздраве Татарстана рассказали, когда в республике начнётся вакцинация подростков

В пресс-службе Минздрава Татарстана заявили, что первую партию вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М» распределят по поликлиникам к среде, тогда и начнётся вакцинация.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

В республику поступило 2880 доз вакцины.

Как напомнили в Минздраве, для вакцинации подростку нужно обратиться к своему педиатру по месту жительства. Записаться можно через портал госуслуг. Также родители должны заполнить информированное добровольное согласие на прививку.

Ранее Inforeactor сообщал, что прививочная кампания для подростков стартовала в Краснодарском крае.