В Минздраве Татарстана рассказали, когда в республике начнётся вакцинация подростков
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
В республику поступило 2880 доз вакцины.
Как напомнили в Минздраве, для вакцинации подростку нужно обратиться к своему педиатру по месту жительства. Записаться можно через портал госуслуг. Также родители должны заполнить информированное добровольное согласие на прививку.
Ранее Inforeactor сообщал, что прививочная кампания для подростков стартовала в Краснодарском крае.