В Минздраве Татарстана рассказали, когда в республике начнётся вакцинация подростков

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В пресс-службе Минздрава Татарстана заявили, что первую партию вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М» распределят по поликлиникам к среде, тогда и начнётся вакцинация.
В Минздраве Татарстана рассказали, когда в республике начнётся вакцинация подростков
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Об этом сообщает «Бизнес Online».

В республику поступило 2880 доз вакцины.

Как напомнили в Минздраве, для вакцинации подростку нужно обратиться к своему педиатру по месту жительства. Записаться можно через портал госуслуг. Также родители должны заполнить информированное добровольное согласие на прививку.

Ранее Inforeactor сообщал, что прививочная кампания для подростков стартовала в Краснодарском крае.

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