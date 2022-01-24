В Пермском крае приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за COVID-19

В Пермском крае приостановили оказание плановой медико-санитарной помощи из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«С 25 января в связи со сложной эпидемической обстановкой, в соответствии с решением регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по приказу министра здравоохранения Пермского края в поликлиниках Прикамья приостановлено оказание плановой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Также временно приостанавливается диспансеризация взрослого населения в регионе.

Ранее в Санкт-Петербурге ограничили диспансеризацию и плановую медпомощь в поликлиниках на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко беседе с НСН напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.