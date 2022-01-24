Профессор Фомин прокомментировал ситуацию с распространением «омикрона»

Короткая ссылка
Профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России Виктор Фомин, главный внештатный специалист общей врачебной практики, прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».
Профессор Фомин прокомментировал ситуацию с распространением «омикрона»
  • Gettyimages.ru

«Рост заболеваемости COVID-19 во всём мире в настоящее время определяется распространением штамма «омикрон». Российская Федерация здесь не является исключением — он обнаружен уже более чем в 40 субъектах нашей страны, в том числе и в городе Москве», — заявил Фомин в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, «омикрон» отличается особенно высокой контагиозностью.

Как отметил эксперт, это должно дисциплинировать граждан в плане соблюдения мер защиты на рабочих и в общественных местах.

При первых признаках ОРВИ Фомин советует ограничить контакты. Также он призвал избегать лёгкого отношения к этому штамму.

«Об особенностях течения инфекции, вызванной штаммом «омикрон», пока преждевременно делать выводы, а значит, расслабляться, рассчитывая на безопасность «омикрона», пока рано», — заключил эксперт.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить