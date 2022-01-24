Профессор Фомин прокомментировал ситуацию с распространением «омикрона»
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«Рост заболеваемости COVID-19 во всём мире в настоящее время определяется распространением штамма «омикрон». Российская Федерация здесь не является исключением — он обнаружен уже более чем в 40 субъектах нашей страны, в том числе и в городе Москве», — заявил Фомин в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, «омикрон» отличается особенно высокой контагиозностью.
Как отметил эксперт, это должно дисциплинировать граждан в плане соблюдения мер защиты на рабочих и в общественных местах.
При первых признаках ОРВИ Фомин советует ограничить контакты. Также он призвал избегать лёгкого отношения к этому штамму.
«Об особенностях течения инфекции, вызванной штаммом «омикрон», пока преждевременно делать выводы, а значит, расслабляться, рассчитывая на безопасность «омикрона», пока рано», — заключил эксперт.
Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.