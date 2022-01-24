Спецназовцы ФСБ получили от восьми до десяти лет по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд вынес решение по делу о разбойном нападении и хищении 136 млн рублей, сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: назначить Власову наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на десять лет строгого режима, Карелину — восемь лет, Капышкину — восемь лет строгого режима... Оболенскому — девять лет колонии... Урусову — девять лет... Маргиеву — восемь с половиной лет строгого режима», — сказал судья.

Дмитрия Казанцева осудили на девять с половиной лет со штрафом 400 тыс., а Дмитрия Чиквина — на восемь лет колонии со штрафом 300 тыс.

Отмечается, что всего в разбойном нападении в июне 2019 года, по версии следствия, участвовали не менее девяти преступников, однако по настоящему делу проходят восемь человек.

Четверо из них — бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», ещё двое — сотрудники отдела «К» ФСБ России.

В июле 2019 года задержанный за разбойное нападение сотрудник спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский раскрыл детали преступления. По его словам, из похищенных 136 млн рублей он получил 4 млн.

Оболенский пояснил, что перед ним «был выбор — брать или не брать деньги», и отметил, что он взял и «в этом виноват».

Адвокат Борис Белык рассказал в суде, что его подзащитный Оболенский вину признал частично, потому что не был посвящён в обстоятельства разбойной операции.

17 июля того же года стало известно, что сотрудник ФСБ Артур Власов, являющийся фигурантом дела о разбойных нападениях, явился в следственные органы и оформил явку с повинной, а также частично возместил ущерб.