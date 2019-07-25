Задержанный спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбойное нападение сотрудник спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский сообщил, что из похищенных 136 млн рублей он получил 4 млн.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на заседании Московского окружного военного суда.

Оболенский пояснил, что перед ним «был выбор — брать или не брать» деньги, и отметил, что он взял и «в этом виноват».

Адвокат Борис Белык рассказал в суде, что его подзащитный Оболенский вину признал частично, потому что не был посвящён в обстоятельства разбойной операции.

В июле стало известно о задержании сотрудников ФСБ, в том числе подразделения «Альфа», по делу о разбое. Позднее пять из них были отправлены под стражу, ещё двое — под домашний арест.

17 июля стало известно, что сотрудник ФСБ Артур Власов, являющийся фигурантом дела о разбойных нападениях, явился в следственные органы и оформил явку с повинной, а также частично возместил ущерб.