Суд отправил под арест пять сотрудников ФСБ по делу о разбое

Короткая ссылка
Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в особо крупном размере, ещё двоих — под домашний арест.
Суд отправил под арест пять сотрудников ФСБ по делу о разбое
  • РИА Новости

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти сотрудников ФСБ, ещё два сотрудника ФСБ были заключены под домашний арест», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Как отмечается, арестованные подозреваются в разбое.

«Один из них — сотрудник Академии ФСБ. Мера пресечения им избрана до августа», — добавили в суде.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании шести сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники подразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К», а также сотрудник Академии ФСБ.

2 июля также стало известно, что ФСБ задержала двух своих сотрудников, которые причастны к хищению средств у бизнесмена. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить