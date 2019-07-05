Суд отправил под арест пять сотрудников ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в особо крупном размере, ещё двоих — под домашний арест.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти сотрудников ФСБ, ещё два сотрудника ФСБ были заключены под домашний арест», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Как отмечается, арестованные подозреваются в разбое.

«Один из них — сотрудник Академии ФСБ. Мера пресечения им избрана до августа», — добавили в суде.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании шести сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники подразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К», а также сотрудник Академии ФСБ.

2 июля также стало известно, что ФСБ задержала двух своих сотрудников, которые причастны к хищению средств у бизнесмена.