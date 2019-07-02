Задержаны двое сотрудников ФСБ за хищение денег у бизнесмена

ФСБ России задержала двух своих сотрудников, причастных к хищению средств у предпринимателя. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

«Совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов ФСБ, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, материалы в отношении этих сотрудников были переданы в органы военного следствия.

В апреле стало известно о задержании главы отдела одного из подразделений ФСБ Кирилла Черкалина. Он подозревается в получении взяток в особо крупных размерах.

Позднее его отправили под арест. Вместе с ним были задержаны двое бывших сотрудников подразделения ФСБ, один из которых обвиняется в хищении 490 млн рублей.