Задержаны двое сотрудников ФСБ за хищение денег у бизнесмена

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ФСБ России задержала двух своих сотрудников, причастных к хищению средств у предпринимателя. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Задержаны двое сотрудников ФСБ за хищение денег у бизнесмена
  • РИА Новости

«Совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов ФСБ, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, материалы в отношении этих сотрудников были переданы в органы военного следствия.  

В апреле стало известно о задержании главы отдела одного из подразделений ФСБ Кирилла Черкалина. Он подозревается в получении взяток в особо крупных размерах. 

Позднее его отправили под арест. Вместе с ним были задержаны двое бывших сотрудников подразделения ФСБ, один из которых обвиняется в хищении 490 млн рублей

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