Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей

Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.

«В 2011 году Фролов, действуя в составе преступной группы, убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн рублей», — заявил в суде следователь.

Отмечается, что Фролов обещал за это вознаграждение прекратить уголовное преследование.

«После получения прав на имущество всё было распределено между участниками группы», — отметил следователь.

Ранее московский гарнизонный военный суд отправил под арест на два месяца начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, который подозревается в получении крупных взяток.

Также были задержаны двое бывших сотрудников этого подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.