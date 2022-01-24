В Петербурге выросло число обращений в службу 122

В Санкт-Петербурге выросло число обращений в службу 122 из-за ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По сравнению с показателями предыдущей недели количество звонков в службу по вопросам коронавирусной инфекции за последние три дня увеличилось в три раза.

Руководство ГУП «АТС Смольного» увеличило штат операторов, привлекло ресурсы многофункциональных центров к отработке звонков, расширило цифровые каналы связи.

«Звонить можно и со стационарного, и с мобильного телефона. Когда поликлиника возьмёт в работу вызов, вам поступит смс, если звонили с мобильного телефона», — заявил директор «АТС Смольного» Андрей Захаров.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.