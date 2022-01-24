В Москве проверят выполнение требования о переводе на удалённую работу 30% сотрудников

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Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение указа мэра столицы Сергея Собянина об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.
В Москве проверят выполнение требования о переводе на удалённую работу 30% сотрудников
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«Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина о переводе сотрудников на удалённую работу», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый режим работы сотрудников органов власти.

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с удалённой работой на фоне пандемии.

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