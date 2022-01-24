В Москве проверят выполнение требования о переводе на удалённую работу 30% сотрудников

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение указа мэра столицы Сергея Собянина об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.

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