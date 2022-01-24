В Москве проверят выполнение требования о переводе на удалённую работу 30% сотрудников
- Gettyimages.ru
«Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина о переводе сотрудников на удалённую работу», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удалённый режим работы сотрудников органов власти.
Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с удалённой работой на фоне пандемии.