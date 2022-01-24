Вирусолог Альтштейн сравнил вакцины от COVID-19 для детей и взрослых

Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сравнил вакцины от COVID-19 для детей и взрослых.

«Противокоронавирусная вакцина для детей и подростков отличается тем, что в её составе в пять раз меньше действующего начала. Считается (и предварительные результаты это доказали), что дети более восприимчивы к моногенному действию вакцины», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, иммунитет, вызываемый вакциной, у детей и подростков возникает легче и в большем проценте случаев, поэтому можно было сократить действующее начало.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».