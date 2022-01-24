Вирусолог Альтштейн сравнил вакцины от COVID-19 для детей и взрослых

Короткая ссылка
Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сравнил вакцины от COVID-19 для детей и взрослых.
Вирусолог Альтштейн сравнил вакцины от COVID-19 для детей и взрослых
  • Gettyimages.ru

«Противокоронавирусная вакцина для детей и подростков отличается тем, что в её составе в пять раз меньше действующего начала. Считается (и предварительные результаты это доказали), что дети более восприимчивы к моногенному действию вакцины», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, иммунитет, вызываемый вакциной, у детей и подростков возникает легче и в большем проценте случаев, поэтому можно было сократить действующее начало.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить