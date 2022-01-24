Невролог Кузьмин рассказал о симптомах COVID-19 у детей

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Невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал о симптомах COVID-19 у детей.
Невролог Кузьмин рассказал о симптомах COVID-19 у детей
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«У многих появляются сильные головные боли, усталость, они плохо переносят школьные нагрузки, которые раньше давались им нормально. В последнее время стали выходить научные работы по этому поводу», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, из тех, кто приходит на приём, за последние два года неврологическая симптоматика увеличилась в два-три раза.

«В основном мы лечим детей после пяти-шести лет и старше. До этого возраста всё более сглажено», — отметил врач.

Он добавил, что после COVID-19 появились и трёхлетние пациенты с жалобами на сильные головные боли.

«Так быть не должно», — заключил Кузьмин.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в России за сутки зарегистрировали 65 109 случаев коронавируса.

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