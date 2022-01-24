Депутат от КПРФ Коломейцев заявил, что проект о признании ЛНР и ДНР рассмотрят в феврале
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- РИА Новости
«Совет Думы принял решение рассмотреть постановление (обращения к президенту России о признании ДНР и ЛНР. — RT) в феврале», — цитирует Коломейцева РИА Новости.
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.
В свою очередь, спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности россиян на территории ЛНР и ДНР.