Путин поручил проработать с ЕАЭС ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарств

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать с ЕАЭС ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарственных препаратов.
Путин поручил проработать с ЕАЭС ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарств
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить проработку с государствами — членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов», — говорится в поручении.

Ранее правительство России в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса одобрило выделение Минздраву средств для закупки не зарегистрированных в стране препаратов.

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