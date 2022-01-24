Путин поручил проработать с ЕАЭС ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарств
- AP
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить проработку с государствами — членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов», — говорится в поручении.
Ранее правительство России в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса одобрило выделение Минздраву средств для закупки не зарегистрированных в стране препаратов.