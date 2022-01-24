В Крыму прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе.
В Крыму прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • AP

В беседе с «Крым 24» он заявил, что в республике предусмотрено 1623 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. В стационарах лечатся 1315 человек.

«Вакцинируются первым компонентом в среднем 1,5—2 тыс. человек. В то же время идёт активно ревакцинация. В Крыму уже ревакцинировались более 200 тыс. человек», — отметил Лясковский.

Ранее Newinform сообщало, что за минувшие 24 часа в России госпитализировали 5970 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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