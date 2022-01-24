Путин поручил внести изменения в закон о налоге на прибыль компаний в сфере генетики

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил внести в Налоговый кодекс изменения по уменьшению суммы налога на прибыль ряду компаний в сфере генетики.
Путин поручил внести изменения в закон о налоге на прибыль компаний в сфере генетики
  • AP

«Правительству России с учётом ранее данных поручений... обеспечить внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление организациям, являющимся технологическими партнёрами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы, и (или) их дочерним обществам права уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций на сумму, равную 50% расходов, связанных с развитием генетических технологий», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства России Михаил Мишустин. Срок исполнения — 10 июля.

В ноябре Путин подписал закон о новых налоговых льготах в связи с пандемией коронавируса. В частности, закон освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, связанных с противодействием коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить