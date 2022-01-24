Путин поручил внести изменения в закон о налоге на прибыль компаний в сфере генетики

Президент России Владимир Путин поручил внести в Налоговый кодекс изменения по уменьшению суммы налога на прибыль ряду компаний в сфере генетики.

«Правительству России с учётом ранее данных поручений... обеспечить внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление организациям, являющимся технологическими партнёрами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы, и (или) их дочерним обществам права уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций на сумму, равную 50% расходов, связанных с развитием генетических технологий», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства России Михаил Мишустин. Срок исполнения — 10 июля.

В ноябре Путин подписал закон о новых налоговых льготах в связи с пандемией коронавируса. В частности, закон освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, связанных с противодействием коронавирусной инфекции.